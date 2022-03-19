Уничтожен вражеский "Аллигатор"

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Александр Павлюх. По его информации, вертолет российских оккупантов был уничтожен 19 марта.

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Сообщается, что в Бучанском районе благодаря ПВО был сбит вражеский боевой вертолет К-52.

Для уничтожения вертолета украинские военные использовали американский комплекс Stinger.

Сегодня, в Бучанском районе, подразделениями ПВО СВ Украины сбит вражеский боевой вертолет К-52! Минус еще один вражеский "Аллигатор"! Вертолет сбит с использованием ПЗРК "Стингер",

– говорится в сообщении Павлюха.

Заметим, что по состоянию на утро 19 марта ВСУ уничтожили 115 вражеских вертолетов.

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