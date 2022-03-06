В МВД проверяют информацию о ранении мэра Бучи

Мэр Бучи Анатолий Федорук мог быть ранен. Информацию проверяют в Министерстве внутренних дел.

Первым о ранении сказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко, однако подчеркнул, что информация еще не точна.

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"Ранен мэр Бучи, по предварительным данным. Сейчас мы проверяем", – сказал Денисенко.

Ситуация в Буче

Следует отметить, что в Буче сейчас сложная ситуация. Из-за вражеских действий там ранены многие дети. Оккупанты не дают их вывезти в больницу – некоторые по этой причине уже умерли.

Также в населённом пункте тяжелая ситуация с продуктами. Волонтеры 5 марта пытались подвезти людям гуманитарную помощь, но российские захватчики их расстреляли.

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