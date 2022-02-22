Мы сильные и единые: "Океан Эльзы" дал мощный концерт под открытым небом в Киеве

Святослав Вакарчук и музыканты из группы "Океан Эльзы" отреагировали на напряженную ситуацию с признанием боевиков ОРДЛО Россией. Около 15:00 музыканты начали импровизированный концерт возле Пешеходно-велосипедного моста.

Сначала артисты планировали исполнить несколько песен непосредственно на мосту, но на место прибыло такое количество людей, что мероприятие решили немного перенести. Святослав Вакарчук спел вместе с киевлянами возле входа на мост Кличко.

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Перед началом концерта певец подчеркнул, что сначала он просто собирался записать несколько песен для YouTube, но "кто-то слил информацию", из-за чего формат изменился.

Украинцы сильные и единые

По словам Святослава Вакарчука, спонтанный концерт – его реакция на признание Россией созданных Москвой террористических анклавов.

Исполнением всем известных песен вместе с киевлянами артист решил показать единение людей на фоне угрозы, а также то, что украинцы единые и сильные.

Кроме того, певец извинился перед всеми присутствующими за отсутствие аппаратуры и сказал, что группа будет выступать как обычные уличные музыканты.

Смотрите видео речи Вакарчука перед спонтанным концертом в Киеве:

Присутствующие на выступлении подпевали Вакарчуку, а также благодарили его за выступление и поступок, что успокаивает во время трудной ситуации.

Смотрите видео выступления "Океана Эльзы" в Киеве:

Как украинские звезды реагируют на поступок России

После того, как РФ официально стала страной-оккупантом, ведущий Алексей Суханов отрекся от России, в которой родился, и впоследствии переехал работать в Украину. Кроме того, с гневным постом к "оппозиционным" россиянам, которые отмалчиваются, обратился Евгений Галич. Слова поддержки украинцам опубликовали также Камалия, Гвоздева, Руслана, Репяхова, Карпа и другие звезды.