На Киев летела баллистика и дроны, целей были –сотни, –Кличко

Ночью 24 мая вражеские войска массированно атаковали Киев. На столицу летели несколько сотен ракет и дронов противника.

О количестве запущенных воздушных целей и ситуации в городе подробнее рассказал Виталий Кличко в комментарии для РБК-Украина.

Как мэр прокомментировал комбинированный обстрел Киева?

По словам городского головы, столица подверглась массированной атаке – город обстреляли десятками ракет и сотнями вражеских дронов.

Известно о 21 пострадавшем, а также 1 погибшем в результате атаки. Виталий Кличко сообщил, что на каждом месте попаданий разворачивают оперативные штабы, тем временем городские власти собирают данные о повреждениях.

Следует отметить, что под обстрелом оказались, в частности, Шевченковский, Оболонский, Подольский, Голосеевский, Дарницкий, Днепровский районы. Лукьяновский рынок выгорел после ночных "прилетов" по Киеву. Пострадали также расположенный рядом "МакДональдз" и ТЦ "Квадрат".

Где еще были взрывы этой ночью и каковы последствия?

В Черкасской области ПВО и мобильные огневые группы обезвредили 8 ракет и 22 дрона врага. Однако в областном центре российский беспилотник попал в многоэтажку – загорелись квартиры с 5-го по 9-й этаж, пожар ликвидирован. Пострадали 11 человек, среди них двое детей, трое госпитализированы.

Также в других регионах фиксировали взрывы: в Хмельницкой области, в частности в Староконстантинове, сообщали о работе ПВО, в Кропивницком тоже отражали атаки дронов и ракет. Там повреждено 16 домов.

В целом же мониторинговые каналы также сообщали о возможном применении ракеты "Орешник" в районе Белой Церкви.