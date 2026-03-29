В Киевской области работает ПВО: враг атакует регион ударными БПЛА
В Киевской области утром 29 марта прогремели взрывы. Россияне применяют по региону свои ударные БПЛА типа "Шахед".
Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации.
Что известно о тревоге в Киевской области?
Тревога во всех районах Киевской области звучит еще с ночи 29 марта. Воздушные силы предупреждали о движении вражеских беспилотников в направлении региона.
В 08:52 военные написали о наличии российских дронов в нескольких районах области.
Несколько групп БПЛА из Черкасской области, курсом на Киевскую область (Белоцерковский район). БПЛА в Белоцерковском районе Киевской области, курс западный,
– говорилось в сообщении.
О работе противовоздушной обороны стало известно в 09:08. Об этом написали в Киевской ОВА.
"В области работает ПВО. Ни в коем случае не делайте фото- и видеофиксацию работы наших Сил обороны, сбивания воздушных целей и их падения", – отметили в военной администрации.
Куда недавно бил враг в Украине?
Утром 29 марта в Полтаве прогремели взрывы во время воздушной тревоги. В регионе фиксировали движение вражеских беспилотников.
Ночью этого же дня враг бил по гражданской и энергетической инфраструктуре в Одесской области. Один из дронов попал в частный жилой дом, там частично разрушен фасад.
Также зафиксировали вражеский удар в городе Конотоп в Сумской области. Вследствие этого была повреждена гражданская инфраструктура и жилые дома.