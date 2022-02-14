НАБУ опубликовало видео со "слугой" Трубицыным, подозреваемым во взяточничестве
Источник:НАБУ
Национальное антикоррупционное бюро обнародовало видео переговоров по делу по подозрению депутата Киевского горсовета Владислава Трубицына. Кроме этого, фигурируют еще 5 человек, пойманных на неправомерной выгоде.
Материалы, которые 14 февраля обнародовало НАБУ, являются частью улик против депутата Трубицына. Они показывают незаконные схемы организации торговли в столице.
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Где подозреваемые
Высший антикоррупционный суд уже избрал для 5 участников преступления меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога. Для депутата Трубицына определили залог в 14,8 миллионов гривен.
В настоящее время решается вопрос о шестом участнике преступной деятельности.