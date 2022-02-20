Над Майданом засияли "лучи Достоинства": Киев чтит память Небесной Сотни – фоторепортаж

Украина чтит память Героев Небесной Сотни. Вечером 20 февраля люди пришли на Майдан и Аллею Героев Небесной Сотни.

Люди ставили лампадки и цветы. Впоследствии включили световую инсталляцию "Лучи Достоинства". Детальнее читайте фоторепортаж 24 канала.

Заметьте Без баррикад, палаток, шин и огня, но с Достоинством: как за 8 лет изменился Майдан – фоторепортаж

В Киеве почтили память Героев Небесной Сотни

В центре Киева почтили память погибших Героев Небесной Сотни разные люди – от самых маленьких до пожилых людей.



Цветы на Аллее ставили даже малыши / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Дети также чтили память погибших/ Фото Валентины Полищук, 24 канал

Люди пришли на улицу Институтскую, где в 2014 году расстреляли мирных активистов.

.

Один из первых погибших Михаил Жизневский / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Люди, которые пришли на улицу, где 8 лет назад убили людей – молились.



Люди молились об упокое душ умерших / Фото Валентины Полищук, 24 канал



Почтить память Героев Небесной Сотни пришли военные / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Люди ставили цветы и поджигали лампадки / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Люди приходили почтить память погибших целыми семьями.

Люди семьями пришли почтить память Героев /Фото Валентины Полищук, 24 канал

Сотни букетов поставили возле фотографий погибших и вдоль Аллеи Небесной Сотни. Именно там украинцы отдали жизнь за наше государство.





Заметно, что на улице было многолюдно, несмотря на поздний час.





Вечером приблизительно с 19:00 до 23:00 на Майдане Незалежности и Аллее Героев Небесной Сотни организовали световую инсталляцию "Лучи Достоинства" с аудиосопровождением музыки Романа Коляды.



Вечером из трех локаций на Аллее в небо "взлетели" 100 лучей в память о погибших Героях.

Основное о Небесной Сотне

18 – 20 февраля 2014 года в центре Киева произошли самые тяжелые события Революции Достоинства. Тогда мирные люди гибли прямо на улице – за 3 дня не стало 70 героев.

Ориентировочно еще около 20 человек умерли в больницах от полученных травм. Их назвали Небесной Сотней.

С этого времени 20 февраля чтят память Героев Небесной Сотни и вспоминают их подвиг ради государства.

День памяти Героев Небесной Сотни: украинцы чтят память павших – смотрите видео