Надежда Савченко с сестрой погорели на поддельных COVID-сертификатах в "Борисполе"

В аэропорту "Борисполь" пограничники обнаружили у бывшего народного депутата Надежды Савченко и ее сестры Веры фальшивые сертификаты о вакцинации против COVID-19. С ними женщины пытались попасть в Украину. Об инциденте стало известно 22 октября.

Правоохранители заверили, что нарушителей привлекут к ответственности. Поддельные документы у них сразу изъяли. О том, что речь идет именно о сестрах Савченко, сообщил во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

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Пытались обвести пограничников вокруг пальца

Поддельные сертификаты у бывшего нардепа и ее сестры представители Государственной пограничной службы обнаружили во время проверки документов на паспортном контроле.

Впрочем, их смутили явные признаки подделки.

О дерзком нарушении скандального експолитика немедленно известили полицию.

Надежда Савченко показала пограничникам в "Борисполе" поддельный сертификат о вакцинации / Фото полиции Киевской области

Вера Савченко также имела при себе поддельный документ / Фото полиции Киевской области

Выйти сухой из воды не удастся

Правоохранители уже открыли против екснардепа уголовное дело по факту подделки документов. За это предусмотрено наказание штрафом до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до двух лет.

Сейчас следователи полиции проводят расследование. Изъятые сфальсифицированные бумаги отправили на экспертизу, а сестрам Савченко вскоре должны объявить подозрение.



Оригинальное изображение поддельного сертификата Надежды Савченко / Фото Obozrevatel



Изображение сертификата Веры Савченко с ее данными / Фото Obozrevatel

Не Савченко единой

По данным МВД, в Украине уже открыто почти 800 уголовных дел за использование поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса. Противники прививок платят деньги недобросовестным врачам за выдачу фейковых документов.