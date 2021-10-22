Правоохоронці запевнили, що порушниць притягнуть до відповідальності. Підроблені документи у них одразу вилучили. Про те, що йдеться саме про сестер Савченко, повідомив телеграм-канал "Сегодня".

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Намагалися обвести прикордонників навколо пальця

Несправжні сертифікати у колишньої нардепки та її сестри представники Державної прикордонної служби виявили під час перевірки документів на паспортному контролі.

Втім, їх збентежили явні ознаки підробки.

Про зухвале порушення скандальної експолітикині негайно сповістили поліцію.



Надія Савченко показала прикордонникам у "Борисполі" підробний сертифікат про вакцинацію / Фото поліції Київської області



Віра Савченко також мала при собі несправжній документ / Фото поліції Київської області

Вийти сухою з води не вдасться

Правоохоронці вже відкрили проти екснардепки кримінальне провадження за фактом підробки документів. За це передбачено покарання штрафом до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.

Наразі дізнавачі поліції проводять розслідування. Вилучені сфальсифіковані папери відправили на експертизу, а сестрам Савченко невдовзі мають оголосити підозру.



Оригінальне зображення підробленого сертифікату Надії Савченко / Фото Obozrevatel



Зображення сертифікату Віри Савченко з її даними / Фото Obozrevatel

Не Савченко єдиною

За даними МВС, в Україні вже відкрито майже 800 кримінальних проваджень через використання підробних сертифікатів про вакцинацію від коронавірусу. Противники щеплень платять гроші недобросовісним лікарям за видачу фейкових документів.