Россияне атаковали столицу: на Осокорках уничтожена почти целая улица

В ночь на 15 июня Киев подвергся массированной ракетной атаке со стороны России. Значительные разрушения понесла район Осокорки.

Об этом сообщает "24 Канал " со ссылкой на социальные сети.

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В Киеве в результате ночного ракетного удара пострадал район Осокорки – Нижние сады, где расположены частные дома. На месте попадания образовалась большая воронка.

По данным телеграм-каналов, часть улицы фактически уничтожена.

Россияне уничтожили целую улицу на Осокорках: смотрите видео

Каковы последствия атаки на столицу?

На данный момент число жертв в результате атаки России на столицу увеличилось до 5 человек. Еще 30 человек получили ранения, среди них двое детей и беременная женщина.

Враг поразил "Шахедом" Киево-Печерскую лавру – горел Успенский собор. Кроме того, значительные повреждения получили "Мистецький арсенал" и киностудия имени Довженко.

В то же время на Крещатике было повреждено здание Высшего антикоррупционного суда.