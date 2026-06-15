Россияне атаковали столицу: на Осокорках уничтожена почти целая улица
В ночь на 15 июня Киев подвергся массированной ракетной атаке со стороны России. Значительные разрушения понесла район Осокорки.
Об этом сообщает "24 Канал " со ссылкой на социальные сети.
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В Киеве в результате ночного ракетного удара пострадал район Осокорки – Нижние сады, где расположены частные дома. На месте попадания образовалась большая воронка.
По данным телеграм-каналов, часть улицы фактически уничтожена.
Россияне уничтожили целую улицу на Осокорках: смотрите видео
Каковы последствия атаки на столицу?
На данный момент число жертв в результате атаки России на столицу увеличилось до 5 человек. Еще 30 человек получили ранения, среди них двое детей и беременная женщина.
Враг поразил "Шахедом" Киево-Печерскую лавру – горел Успенский собор. Кроме того, значительные повреждения получили "Мистецький арсенал" и киностудия имени Довженко.
В то же время на Крещатике было повреждено здание Высшего антикоррупционного суда.