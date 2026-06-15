Удар по Киево-Печерской лавре: удалось ли спасти от пожара древние иконы и святыни

Ночью 15 июня оккупанты подвергли Киев массированному обстрелу ракетами и дронами. Враг цинично нацелился на выдающуюся украинскую святыню – Киево-Печерскую Лавру.

В крышу Успенского собора попал российский дрон, повреждено большое количество элементов верхней части здания. Об этом"Суспильному" рассказал генеральный директор национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Максим Остапенко.

Смотрите также Россия уничтожила Национальную киностудию имени Александра Довженко в Киеве

Каковы последствия атаки россиян на Киево-Печерскую лавру?

По словам Остапенко, а также наместника Киево-Печерской лавры епископа Авраамия, из собора сразу эвакуировали религиозные реликвии и музейные экспонаты.

Наместник рассказал, что в первые часы после попадания была организована срочная эвакуация святыни и богослужебных предметов, древних икон, антиминсов и т. д.

Благодаря слаженным действиям братии лавры, всех причастных, а также самоотверженному труду спасателей и пожарных подразделений, удалось минимизировать угрозы для людей и сохранить святыни,

– сообщил Авраамий.

В настоящее время продолжается ликвидация последствий атаки и проводится оценка нанесенных повреждений.

К слову, на территории Киево-Печерской лавры также имеются незначительные повреждения еще нескольких зданий. Об этом сообщил заместитель министра культуры Иван Вербицкий.

Последствия удара по Успенскому собору / Фото "Суспільне"

Как выглядит Киево-Печерская лавра после атаки: смотрите видео

Последствия удара по Киево-Печерской лавре / Фото ГСЧС

Напомним, что в Киеве фиксируют последствия массированной атаки примерно в 50 местах. В городе много разрушенных домов и пожаров. По состоянию на утро известно о 4 погибших и более двух десятках раненых.