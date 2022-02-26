Наступление оккупантов остановлено в районах Сум, Прилук и Киева, – Генштаб ВСУ

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщают о том, что удалось остановить наступление российских оккупантов в районах Сум, Прилук, а также Киева.

В Генштабе ВСУ появилась оперативная информация по состоянию на 11:00 26 февраля. В частности известно о том, что удалось остановить наступление оккупанта в ряде районов.

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Нашим воинам удалось дать отпор в районах Сум, Прилук и Киева. Также В Генштабе подчеркивают, что на этом направлении резервистов у оккупанта не осталось. С нашей же стороны за время операции введено 17 батальонных тактических групп.

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