У Генштабі ЗСУ з'явилася оперативна інформація станом на 11:00 26 лютого. Зокрема відомо про те, що вдалося зупинити наступ окупанта в низці районів.

До теми До 7 батальйонних тактичних груп ворога зупинено в районах Бородянки, Бучі та Вишгорода

Нашим воякам вдалося дати відсіч у районах Сум, Прилук і Києва. Також у Генштабі підкреслюють, що на цьому напрямку резервістів в окупанта не залишилося. З нашої ж сторони за час операції введено 17 Батальйонних Тактичних груп.

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