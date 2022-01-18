Небо медового цвета: в Киеве наблюдали уникальный закат – яркие фото

Необычайно красивый закат могли наблюдать вечером 18 января жители Киева. Более красивым это явление было в центре, где последние лучи солнца прекрасно подсвечивали строения.

Фотографиями очень красивого вида поделился в соцсетях киевлянин Сергей Ристенко. Атмосферные фото оценили сотни пользователей, отметивших, что давно не наблюдали подобной картины.

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В сети говорят, что подобную палитру в небе можно увидеть перед ветреной погодой.

Киевлян снова ожидает шквальный ветер

Невероятный закат в Киеве / Фото Романа Мирончука

"Горящее небо" насыщенного оранжевого цвета увидели в столице около 16:00 18 января. Явление было довольно непродолжительным, поскольку в 16:29 солнце уже зашло за горизонт.

Специалисты говорят, что подобным цветом небо подсвечивается из-за смещения атмосферных фронтов.

В жилых кварталах Киева небо выглядело оранжевым, однако в центре столицы цвет был намного насыщеннее.

"Марсианский пейзаж" / Фото Сергея Ристенко

Некоторые киевляне отметили, что пейзажи в столице были по-настоящему марсианскими и напоминали картинки с изображением этой планеты.

Невероятный закат в центре Киева / Фото Сергея Ристенко

Сам автор снимков назвал мероприятие "медовым" и отметил, что это природное явление – изменение погоды. Впрочем, согласно прогнозам синоптиков, киевлян ожидают холод и серьезный ветер. Ночью 19 января в столице будут наблюдаться порывы ветра скоростью от 16 до 21 километра в час. Днем и вечером ветер немного ослабеет.

Температура воздуха 19 января будет колебаться от -3 до -1 градуса.