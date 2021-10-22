Неизбежный локдаун, раскрытие ГБРовцев, произвол маршруточников: главные новости Киева за неделю

В ближайшие дни Киев перейдет в красную карантинную зону. Работники СБУ разоблачили и задержали двоих работников ГБР за провокацию подкупа прокурора. Представители "маршруточной мафии" атакуют должностных лиц КГГА. Читайте главные новости Киева за неделю 18 – 22 октября.

Главные новости Киева за неделю 18 – 22 октября:

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Неизбежный локдаун



Ситуация с COVID-19 в Киеве ухудшается с каждым днем / Фото КГГА

В середине недели мэр Киева Виталий Кличко объявил о том, что в скором времени Киев может попасть в красную карантинную зону, поскольку ситуация с распространением COVID-19 выходит из-под контроля. 22 октября комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям провела заседание, на котором решила, что усиления ограничений могут быть приняты на 3 сутки после соответствия города критериям красной зоны.

По словам главы города, почти все запреты не будут касаться привитых жителей столицы или тех, кто имеет свежий ПЦР-тест с отрицательным результатом.

Из-за красной зоны запретят посещать:

заведения питания;

заведения гостиничной сферы;

учреждения социальной защиты;

спортзалы и фитнес-клубы;

массовые мероприятия;

центры предоставления административных услуг, Управления труда и соцзащиты, Пенсионного фонда.

Кроме того, из-за плохой эпидемиологической ситуации с 23 октября в Киеве отправили школьников на каникулы. Продлятся они до 31 октября. После этого представители местных властей либо продолжат каникулы, либо переведут учеников на дистанционку.

В центре Киева задержали работников ГБР



Сотрудникам ГБР инкриминируют совершение двух преступлений / Фото СБУ

21 октября в Киеве на улице Симона Петлюры бойцы СБУ с поличным задержали одного из начальников подразделения и его подчиненного, оперативного сотрудника ГБР. Злоумышленники, по данным следствия, давили на прокурора со Львовщины и хотели дать ему 5 тысяч долларов взятки. После этого правоохранители собирались задержать прокурора якобы за совершение им преступления.

Передавать деньги ГБРовцы собирались с помощью посредника, который также является фигурантом производства.

В Государственном бюро расследований утверждают, что не собираются помогать злоумышленникам и обещают отстранить руководителей задержанных от работы на время расследования дела.

22 октября фигурантам производства объявили о подозрении. Им грозит от 3 до 7 лет заключения.

Обыски в КГГА продолжаются

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Каждый день в течение недели полицейские, сотрудники СБУ и прокуроры проводили обыски в коммунальных заведениях столицы и искали доказательства преступной деятельности должностных лиц КГГА.

18 октября следователи приехали на Шулявский мост, чтобы отыскать нарушения норм строительства конструкции. Уголовное производство, которое расследуют правоохранители, касается падения двух опор освещения в декабре 2020 года.

19 и 20 октября представители СБУ пришли с обысками в Киевтеплоэнерго. Правоохранители несколько раз отмечали, что никоим образом не срывали работу коммунального предприятия, а уголовное производство открыли по материалам аудита КГГА.

Руководителя Киевтеплоэнерго подозревают в служебной халатности, а бывшему главе компании-подрядчика инкриминируют завладение 1,5 миллионами гривен во время ремонта теплосети на улице Антонова.



Обыски у должностных лиц КГГА продолжались каждый день / Фото прокуратуры Киева

21 октября полицейские проводили следственные действия в офисе КП "Управляющая компания по обслуживанию жилого фонда Святошинского района". По данным следствия, коммунальщики в течение 2020 – 2021 годов якобы закупали топливо по завышенной цене. Сколько убытков чиновники якобы нанесли городу, полицейские не знают.

Также 21 октября о подозрении в совершении преступления сообщили руководителю муниципальной стражи Киева Игорю Мари. Его обвиняют в причастности к закупкам спецодежды для бойцов по якобы завышенной цене. В СБУ утверждают, что речь идет о покупке товаров у частного предприятия в течение 2019 – 2020 годов, когда Мари не был главой ведомства.

В муниципальной страже в ответ на сообщение о подозрении своему руководителю опубликовали переговоры своего юриста с прокурором. Из разговора выходит, что прокуроры знали о том, что чиновник физически не мог подписывать документы о закупках, однако все же сделали его фигурантом дела.

Смотрите видео переговоров юриста муниципальной стражи с прокурором:

Закончили трудовую неделю правоохранители 22 октября обысками в Киевском бюро техинвентаризации. Должностные лица БТИ якобы присвоили миллионы гривен, которые должны были пойти на закупку услуг по обработке данных.

Противостояние "маршруточной мафии" и власти

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После того, как власть Киева досрочно расторгла договоры о перевозке пассажиров с несколькими фирмами из-за нарушения правил, представители нескольких фирм пошли в информационную и физическую атаку против должностных лиц КГГА.

19 октября на конечной остановке 555 маршрутки произошли кровавые разборки. Представители компании "Авен-Езер" напали на работников фирмы "Транссити". Последние поставили на маршруты новые автобусы и временно заняли место конкурентов. Совладелец скандальной компании ворвался в автобус и начал всем угрожать. Впоследствии на место происшествия прибыли почти 20 титушек, которые с ножами и стрельбой совершили настоящую бойню.

Нескольких пострадавших в результате нападения госпитализировали.

После этого события представители "Авен-Езера" вместе с "Ярославь-Авто" обвинили заместителя Кличко Константина Усова в вымогательстве взяток. Эту информацию разгоняли в многочисленных сообществах в телеграме.



Маршрутчики борются за право возить пассажиров в устаревших автобусах / Фото Константина Усова

Кроме того, перевозчики привозили под КГГА несколько новых автобусов, пытаясь показать, что "им не дают работать". Водители этих транспортных средств получили штрафы за блокирование проезда по полосе для общественного транспорта, а в КГГА опубликовали документы с конкурсов. Согласно официальным бумагам, перевозчики обещали перевозить пассажиров в новеньких автобусах 2019 года выпуска. Между тем после победы на маршруты выпускали устаревшие транспортные средства.