Неизвестные с битами напали на киевский бар "Хвылевой": крушили и залили газом

На известный киевский бар "Хвылевой" вечером 26 ноября напала группа неизвестных в масках. Молодые люди с битами начали бить окна и забрызгали помещение слезоточивым газом.

Впоследствии обнародовали видео с камер наблюдения, на котором видно, что нападение совершили в 18:40. Это заведение расположено на улице Верхний Вал, 18.

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Разбитое окно "Хвылевого" / Фото из инстаграма hvlv_kyiv

Люди прятались в туалете

На записях заметно, что сначала во двор, в котором находится заведение, забежали 5 человек. Они начали опрокидывать стулья и крушить все, что видели. Впоследствии к ним подбежало "подмога", и злоумышленников стало примерно 20.

Люди держат дверь бара в момент нападения: смотрите видео

Я сидела в баре, услышала грохот, ребята начали закрывать входную дверь. Снаружи десяток или больше людей начали выбивать эту дверь, затем разбили стекло. Мы побежали в туалет закрываться, потому что было понятно, что они могут забежать.

– рассказала одна из посетительниц бара.

Она добавила, что злоумышленники крушили сразу все окна. А потом уже появился слезоточивый газ. Все нападавшие были в балаклавах или масках. В момент "налета" часть находившихся в заведении людей действительно начала держать дверь. Это подтверждает одно из обнародованных видео.

Нападение неизвестных на киевский бар "Хвылевой": смотрите видео

Вечеринку не отменили

Пока неизвестно, кто именно организовал это дерзкое нападение. В 23:00 там должна состояться вечеринка TILL END. Сначала сообщили об ее отмене. Однако впоследствии в инстаграме заведения сообщили, что вечеринка все же состоится. Также добавили, что диджеи уже на месте и никто не пострадал.

Информация об отмене мероприятия в баре / Изображение инстаграма hvlv_kyiv