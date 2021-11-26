Згодом оприлюднили відео з камер спостереження, на якому видно, що напад скоїли о 18:40. Цей заклад розташований на вулиці Верхній Вал, 18.

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Побите вікно "Хвильового" / Фото інстаграму hvlv_kyiv

Люди ховалися в туалеті

На записах помітно, що спершу у двір із закладом забігли 5 чоловіків. Вони почали перекидати стільці та трощити все, що бачили. Згодом до них прибігла "підмога" й зловмисників стало приблизно 20.

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Я сиділа в барі, почула гуркіт, хлопці почали зачиняти вхідні двері. Зовні десяток чи більше людей почали вибивати ці двері, потім розбили скло. Ми побігли до туалету зачинятися, бо було зрозуміло, що вони можуть забігти,

– розповіла одна з відвідувачок бару.

Вона додала, що зловмисники трощили одразу всі вікна. А потім уже з'явився сльозогінний газ. Усі нападники були в балаклавах або масках. У момент "нальоту" частина людей, які були в закладі, справді почали тримали двері. Це підтверджує одне з оприлюднених відео.

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Вечірку не скасували

Наразі невідомо, хто саме організував цей зухвалий напад. О 23 годині там має розпочатися вечірка TILL END. Спершу повідомили про її скасування. Проте Згодом в інстаграмі закладу повідомили, що вечірка все ж відбудеться. Також додали, що діджеї вже на місці та ніхто не постраждав.



Інформація про скасування заходу в барі / Зображення інстаграму hvlv_kyiv