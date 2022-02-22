"Необычные мероприятия": над немецким посольством в Киеве прицепили украинский флаг

Посольство Германии в Киеве решило выразить поддержку Украине из-за угрозы нового вторжения России. Однако пользователи соцсетей не оценили такой жест.

Об этом сообщили в ночь с 21 на 22 февраля. Поддержку Украине выразила дипломат Анка Фельдгузен.

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"Необычные времена требуют необычных мер: и украинский флаг теперь развевается перед посольством Германии в Киеве", – сказала Фельдгузен.

Реакция пользователей

В комментариях люди выражали свое возмущение этими словами. В частности, журналистка и блогерша Татьяна Микитенко написала: "Какие вы необычные!". Писатель и переводчик Остап Украинец дал свою оценку событию.

Хорошо, это официально самое жалкое, что делала Германия. Искренне надеюсь, что вы сами не сможете это переплюнуть,

– написал украинец.

Также другие пользователи оставляли такие комментарии:

"Какие же вы жалкие";

"Александр Вилкул тоже водрузил флаг. Но от вас были несколько иные ожидания";

"Вот это санкции! Так Путина мы быстро победим! Спасибо за поддержку!";

"Теперь русским войскам точно хана! Искренне и горячо вас благодарим, что Вы нам так хорошо помогли во время вооруженной агрессии";

"Можно еще сложить журавлика с оригами в поддержку Украины! Спасибо, большое спасибо! Вы вдохновляете!".

Посольство Германии в Украине переехало

Германия не поставляет в Украину летальное оружие несмотря на требования оппозиции в Бундестаге. Кроме этого, они блокируют попытки других стран делать это.

Министерство иностранных дел Германии 12 февраля сообщило, что переносит свое консульство из Днепра и Киева во Львов. Однако ведомство в Киеве будет открытым, хоть и с меньшим количеством работников. Также глава МИД Германии Анналена Бербок призвала сограждан уезжать из Украины.

Текст публикации фейсбук-страницы посольства Германии в Киеве

"Необычные времена требуют необычных мер: и украинский флаг теперь развевается перед посольством Германии в Киеве", – пани Посол Анка Фельдгузен.