Апрельская непогода не отступает: Киев засыпало градом

В Киеве, в частности на Теремках, снова зафиксировали град, несмотря на середину апреля. Непогода вернулась в столицу из-за общего похолодания по Украине.

Синоптики ранее предупреждали о заморозках, мокрый снег и сильный ветер в ряде регионов. Видео непогоды опубликовали в местных телеграмм-каналах.

Что известно о граде в Киеве?

В Киеве на жилом массиве Теремки снова прошел град. Местные жители публикуют в соцсетях видео и фото, на которых видно, как улицы покрывает слой мелкого льда, несмотря на весенний период.

Град в Киеве: смотрите видео

Непогода добралась до столицы: смотрите видео

Подобные погодные явления наблюдаются не только в столице. Украину уже несколько дней подряд накрывает волна непогоды, которую сопровождают снег, дожди, град и заморозки.

В частности, еще в ночь на 8 апреля в западных и северных областях резко ухудшилась погода. В частности, на Закарпатье, Прикарпатье, Тернопольской и Хмельницкой областях выпал снег, а температура местами опустилась до около нуля градусов. В Киеве тогда также наблюдали мокрый снег и град в разных районах города. Кроме того, синоптики предупреждали о сильном северо-западном ветре со скоростью до 7 – 12 метров в секунду.

В Карпатах ситуация была еще сложнее – там температура воздуха снижалась до -7 градусов. В популярных туристических местах, в частности в Яремче и Буковеле, образовался настоящий зимний покров.

Непогода затронула и южные регионы. Например, в Одесской области также фиксировали град, что является нетипичным для этого периода.

Что еще известно о непогоде в ближайшие дни?