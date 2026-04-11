Квітнева негода не відступає: Київ засипало градом

У Києві, зокрема на Теремках, знову зафіксували град попри середину квітня. Негода повернулася у столицю через загальне похолодання по Україні.

Синоптики раніше попереджали про заморозки, мокрий сніг і сильний вітер у низці регіонів. Відео негоди опублікували у місцевих телеграм-каналах.

Що відомо про град у Києві?

У Києві на житловому масиві Теремки знову пройшов град. Місцеві жителі публікують у соцмережах відео та фото, на яких видно, як вулиці вкриває шар дрібного льоду, попри весняний період.

Подібні погодні явища спостерігаються не лише у столиці. Україну вже кілька днів поспіль накриває хвиля негоди, яку супроводжують сніг, дощі, град та заморозки.

Зокрема, ще у ніч проти 8 квітня у західних і північних областях різко погіршилася погода. Зокрема, на Закарпатті, Прикарпатті, Тернопільщині та Хмельниччині випав сніг, а температура подекуди опустилася до близько нуля градусів. У Києві тоді також спостерігали мокрий сніг і град у різних районах міста. Крім того, синоптики попереджали про сильний північно-західний вітер зі швидкістю до 7 – 12 метрів за секунду.

У Карпатах ситуація була ще складнішою – там температура повітря знижувалася до -7 градусів. У популярних туристичних місцях, зокрема в Яремче та Буковелі, утворився справжній зимовий покрив.

Негода зачепила й південні регіони. Наприклад, в Одеській області також фіксували град, що є нетиповим для цього періоду.

