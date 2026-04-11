Квітнева негода не відступає: Київ засипало градом
- У Києві та низці регіонів України спостерігаються зимові погодні явища, включаючи град, сніг та заморозки.
- Погіршення погоди раніше відзначено в Карпатах, західних і південних областях.
У Києві, зокрема на Теремках, знову зафіксували град попри середину квітня. Негода повернулася у столицю через загальне похолодання по Україні.
Синоптики раніше попереджали про заморозки, мокрий сніг і сильний вітер у низці регіонів. Відео негоди опублікували у місцевих телеграм-каналах.
Що відомо про град у Києві?
У Києві на житловому масиві Теремки знову пройшов град. Місцеві жителі публікують у соцмережах відео та фото, на яких видно, як вулиці вкриває шар дрібного льоду, попри весняний період.
Град у Києві: дивіться відео
Негода дісталася до столиці: дивіться відео
Подібні погодні явища спостерігаються не лише у столиці. Україну вже кілька днів поспіль накриває хвиля негоди, яку супроводжують сніг, дощі, град та заморозки.
Зокрема, ще у ніч проти 8 квітня у західних і північних областях різко погіршилася погода. Зокрема, на Закарпатті, Прикарпатті, Тернопільщині та Хмельниччині випав сніг, а температура подекуди опустилася до близько нуля градусів. У Києві тоді також спостерігали мокрий сніг і град у різних районах міста. Крім того, синоптики попереджали про сильний північно-західний вітер зі швидкістю до 7 – 12 метрів за секунду.
У Карпатах ситуація була ще складнішою – там температура повітря знижувалася до -7 градусів. У популярних туристичних місцях, зокрема в Яремче та Буковелі, утворився справжній зимовий покрив.
Негода зачепила й південні регіони. Наприклад, в Одеській області також фіксували град, що є нетиповим для цього періоду.
Що ще відомо про негоду найближчими днями?
В Україні з 12 по 16 квітня прогнозують нестійку погоду з нічними заморозками, дощами та мокрим снігом. Найбільшу небезпеку становитимуть нічні температури, які в окремих областях опускатимуться до 5 градусів морозу.
Зокрема, у центральних і західних регіонах, включно з Вінницькою, Львівською та Рівненською областями, оголошено помаранчевий рівень небезпеки через сильні заморозки. У Києві та області вночі 12 – 13 квітня очікується до 3 градусів морозу.
Також заморозки прогнозують у Тернопільській, Хмельницькій, Житомирській, Кіровоградській та Харківській областях. Подекуди можливі дощі, мокрий сніг і ожеледиця.
Синоптики попереджають, що така погода може зашкодити ранньоквітучим рослинам. Водночас уже з середини наступного тижня очікується поступове потепління.