Непогода уже рядом: на Киев снова надвигаются гроза и ветер

Синоптики прогнозируют резкое ухудшение погодных условий вечером 1 сентября. Опасные погодные явления обещают также 2 сентября.

Работники Укргидрометцентра считают, что гроза и шквальные порывы ветра будут равны І желтому уровню опасности. В результате непогоды возможны падения деревьев и подтопления дорог.

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Из-за этого на местах возможных потопов будут дежурить бригады Киевавтодора.

Киевcкую область уже заливает

Согласно прогнозам экспертов, 1 сентября в Киеве будет дождливо с 20:00. А вот в области, в 20 километрах от столицы уже идет дождь с градом.

Смотрите видео стихии в Киевской области:

Как вести себя во время грозы

Согласно рекомендациям специалистов, в случае непогоды жителям столицы лучше:

закрыть окна и не подходить к ним.

не касаться металлических дверей и конструкций.

оставить машины как можно дальше от рекламных бордов и больших деревьев.

скрываться от дождя надо вдали от высоких конструкций, в которые может попасть молния.

Кроме того, при падении деревьев или веток, или травмировании людей киевлян просят немедленно информировать экстренные службы.



Как уберечься от молнии / Инфографика 24 канала