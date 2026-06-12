Затопленные улицы и град: Киев накрыла сильная непогода

В Киеве резко ухудшились погодные условия – в городе наблюдается сильный дождь с градом. Спасатели предупреждают об опасных шквалах и призывают к осторожности.

24 Канал собрал все, что известно о непогоде, которая бушует в Киеве 12 июня.

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Что известно о сложных погодных условиях,, которые накрыли украинскую столицу?

Непогода накрыла город внезапно, затруднив движение транспорта и передвижение пешеходов. ГСЧС предупредило о первом уровне опасности. По прогнозам, до конца суток в Киеве возможны шквалы ветра со скоростью 15 – 20 метров в секунду, а также дальнейшие осадки в виде дождя и града.

В Киеве ливень: смотрите видео

В столице идет сильный дождь: смотрите видео 24 Канала

Спасатели призывают жителей столицы быть осторожными, избегать нахождения вблизи деревьев, рекламных конструкций и не оставлять автомобили под неустойчивыми объектами.

В столице бушует непогода: смотрите видео

В Киеве объявлен I (желтый) уровень опасности: смотрите видео 24 Канала

– Отдельно синоптики предупредили об изменении гидрологической ситуации. В период с 12 по 14 июня из-за вероятных дождей на реках суббассейнов Припе и Среднего Днепра в Житомирской, Винницкой и западной части Киевской области ожидается повышение уровней воды на 0,1 – 0,4 метра по сравнению с показателями на утро 11 июня.

В Киеве непогода будет бушевать до конца суток: смотрите видео

Улицы Киева заливает дождь: смотрите видео

Напомним, что, накануне непогода бушевала в Днепре. Известно,, что сильный ветер валил деревья на дороги и автомобили. Также фиксировали град. Кроме того, из-за интенсивных осадков в городе затопило несколько улиц, из-за чего машины "плыли" по дорогам.