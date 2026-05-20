В Киеве молния ударила по многоэтажке и McDonald's, произошли подтопления и пожар, – СМИ

Киев вечером 20 мая вторые сутки подряд накрыла непогода, в частности в столице выпали дожди и ударили грозы. В результате молния ударила по многоэтажке.

Об этом сообщают местные телеграмм-каналы. Детали последствий непогоды, которая прошла по столице рассказывает 24 Канал.

Смотрите также Синоптик ответил, началось ли уже метеорологическое лето, и когда в Украину придет похолодание

Какие последствия непогоды в Киеве?

Ориентировочно в 20:30 над украинской столицей быстро сгустились грозовые облака, после чего город накрыл интенсивный ливень. Подобная непогода в столице сопровождалась сильными порывами ветра, грозой и многочисленными молниями.

Гроза накрыла столицу: смотрите видео

Известно, что в районе станции метро "Черниговская" вблизи парка "Киото" сильный ветер повалил деревья. Также, согласно обнародованной информации, из-за интенсивного ливня в отдельных районах Киева начались подтопления.

Гром в Киеве: смотрите видео

В частности, на Дарницкой площади водой полностью залило подземный переход, видео с места происшествия распространяют в сети. Более того, во время грозы молния попала в одну из многоэтажек столицы, предварительно, в Голосеевском районе.

Молния в Киеве: смотрите видео

Кроме того, сообщают, что на улице Евгения Коновальца произошла серьезная дорожно-транспортная кригода, перевернулся один автомобиль из-за непогоды. Также, по предварительной информации, произошло попадание молнии в помещение одного из местных заведений McDonald's.

Непогода в столице: смотрите видео

Что произошло в области?

Кроме вышеупомянутого, в сети распространяют информацию о том, что в селе Крюковщина под столицей загорелся жилой дом в результате подобного удара молнией. Сейчас подробной информации по этому поводу не обнародуют.

Последствия возможного удара: смотрите видео

О чем предупреждали ранее?

Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение для Ровенской, Черновицкой, Черкасской, Ивано-Франковской, Житомирской, Винницкой, Хмельницкой и Львовской областей из-за грозы, ливней, града и шквалов.

Из-за этого в соответствующих областях объявили І уровень опасности, желтый. В связи с этим призываем жителей указанных регионов быть осторожными и следить за обновлениями прогноза погоды из проверенных источников.

Обратите внимание! Непогода может вызвать падение деревьев и крупных веток, повреждения линий электропередач и временные перебои с электроснабжением. Из-за сильных ливней возможны подтопления улиц, дворов, подземных переходов и отдельных участков дорог.



Шквалистый ветер и грозы способны осложнить движение транспорта, а град может повредить автомобили, кровли домов и сельскохозяйственные культуры. Советуем избегать деревьев, рекламных конструкций и других потенциально опасных объектов.

Где ранее фиксировали последствия непогоды?

Накануне Киев также охватила гроза, которую было видно почти во всех районах столицы. Тогда над городом сгустились темные грозовые облака, а небо периодически освещали яркие вспышки молний, обнародовали соответствующие кадры.

На днях также сообщали о подтоплении в Днепре, которое возникло в результате сильного ливня в городе. Худшую ситуацию фиксировали, в частности на проспекте Дмитрия Яворницкого, жилом массиве "Парус" и в районе Железнодорожной.

До этого во Львовской и Ивано-Франковской областях выпали ливень и град. В последнем регионе сообщали о серьезных подтоплениях улиц и домов. Более того, на Закарпатье в жилой дом попадала молния.