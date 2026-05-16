В сети публикуют кадры непогоды, передает 24 Канал.
Что известно о непогоде на Западе?
Днем субботы жители Ивано-Франковской области делились видео безумного ливня и града, который кое-где собирали горстями.
Ивано-Франковскую область накрыла непогода: смотрите видео
В самом Ивано-Франковске, как сообщается, подтопило ряд улиц.
Ливень и град накрыли и другие западные регионы, в частности Львовскую область. Дороги превратились в настоящие реки.
В сети также поделились кадрами, как после ливня затопило подъезд многоэтажки.
17 мая в Украине ожидается переменная облачность. Ночью на крайнем западе и востоке, днем в Украине, кроме запада, кратковременные дожди, местами грозы. Температура днем достигнет +23.
Заместитель начальницы отдела коммуникации с медиа Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит ранее предупреждал, что после большей части сухой погоды в большинстве областей ожидаются осадки.
В частности, в понедельник, 18 мая, сухая погода будет удерживаться только ночью в восточных и западных областях.
В большинстве областей днем будет до +23. Только в восточных и Сумской областях столбики термометров вырастут и составят до +26.