Невнимательность стоила жизни: киевского врача отстранили от работы из-за смерти младенца

В Киеве акушера-гинеколога отстранили от занятия врачебной практикой после смерти младенца. Трагедия произошла в частной клинике еще в мае 2020 года.

Правоохранители подозревают, что новорожденного малыша не стало именно из-за ошибки медика. Сейчас досудебное расследование по этому делу еще продолжается.

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Почти два месяца борьбы

Принимая роды у 32-летней роженицы, врач неправильно оценил данные КТГ-мониторинга плода.

Из-за этого он слишком поздно назначил женщине кесарево сечение.

Следовательно, новорожденный малыш получил необратимые изменения в центральной нервной системе.

Борьба за маленькую жизнь длилась почти два месяца, однако через 55 дней после рождения ребенок все-таки умер.

Подозрение не безосновательно

После трагедии в отношении врача открыли уголовное производство и провели комплексную судебно-медицинскую экспертизу. Она подтвердила, что смерть малыша связана с непрофессиональными действиями акушера.

Если вину медика докажут окончательно, за ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей, повлекших тяжкие последствия несовершеннолетнему, ему грозит ограничение свободы до 5 лет или лишение свободы на 3 года, а также запрет занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 3 года.