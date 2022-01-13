Правоохоронці підозрюють, що новонародженого малюка не стало саме через помилку медика. Наразі досудове розслідування у цій справі ще триває.

До теми На Одещині від COVID-19 померла вагітна жінка з дитям в утробі: чоловік звинуватив лікарів

Майже два місяці боротьби

Приймаючи пологи у 32-річної породіллі, лікар неправильно оцінив дані КТГ-моніторингу плода.

Через це він запізно призначив жінці цесарський розтин.

Відтак, новонароджений малюк отримав незворотні зміни у центральній нервовій системі.

Боротьба за маленьке життя тривала майже два місяці, однак через 55 днів після народження дитина таки померла.

Підозра не безпідставна

Після трагедії щодо лікаря відкрили кримінальне провадження і провели комплексну судово-медичну експертизу. Вона підтвердила, що смерть малюка пов'язана з непрофесійними діями акушера.

Якщо провину медика доведуть остаточно, за неналежне виконання професійних обов’язків, які спричинили тяжкі наслідки неповнолітньому, йому загрожує обмеження волі до 5 років або позбавлення волі на 3 роки, а також заборона обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на 3 роки.