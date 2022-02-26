Ночь будет сложной, – мэр Киева
26 февраля 2022 , 21:35Читати новину українською
Источник:телеграм Виталия Кличко
Ситуация в Киеве сейчас сложная и напряженная. Враг не смог прорваться в столицу.
Однако в населенном пункте орудуют диверсионные группы. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
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Вместе выстоим, – Кличко
Правоохранители, ВСУ и тероборона активно обезвреживают диверсантов. В столице 26 февраля были столкновения и перестрелки, которые продолжаются в некоторых частях города и сейчас.
"Ночь будет тоже сложной. Войска все равно рвутся в Киев. Вместе выстоим! Мы защищаем свою землю, своих детей, будущее своего государства", – подчеркнул Кличко.
Обращение мэра Киева: смотрите видео