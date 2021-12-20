Николай в камуфляже: фото воина ВСУ в метро Киева растрогало украинцев

Украинцев тронула символическая фотография с воином ВСУ в вагоне киевского метро. Ее обнародовали в сети как раз в День святого Николая – 19 декабря.

Главным героем фото является военный с двумя мягкими игрушками в виде зайчиков. Судя по тому, что человек одет в военную форму и имеет за плечами огромный рюкзак, он только что приехал с фронта на востоке.

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С войны на праздник

Такая символическая картина поразила пользователей сети, и они поделились под заметкой эмоциями. Люди благодарили воину за службу, сравнивали его со святым Николаем и отметили что для семьи лучший подарок то, что он вернулся домой живым.

Мужчина ехал к детям с подарками сразу с фронта / Фото из фейсбука Los Solomas

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Текст публикации Los Solomas:

Чей-то ребенок дождался своего Николая. Спасибо за мирное небо.