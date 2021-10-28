Никто у входа в метро не будет стоять, – в полиции объяснили, как будут выявлять нарушителей
Источник:24 канал
В Киеве закроют общественный транспорт для невакцинированных лиц. Правоохранительные органы будут проводить выборочные проверки.
Есть соответствующие рейды: с работниками Нацполиции и вместе с Госпродпотребслужбой, Укртрансбезопасностью и другими компетентными органами, которые будут контролировать соблюдение карантинных ограничений. Об этом в эфире 24 канала сообщила пресс-секретарь Национальной полиции Марьяна Рева.
Важно Киев официально попал в красную зону
Постоянные проверки могут привести к очередям
По ее словам, проверки будут выборочными.
Никто у входа в метро или автобус постоянно у всех подряд не будет проверять сертификаты,
– сказала Рева.
Она пояснила, что это может привести к образованию очередей, поэтому проверки будут организовывать рейдово. Если у лица не будет соответствующих документов (сертификата вакцинации или ПЦР-теста), то будут составлять административный протокол за нарушение правил карантина.
В дальнейшем админматериалы передают в суд и он устанавливает меру наказания. Предусмотрен штраф для физических лиц – в размере 16 тысяч – 34 тысяч гривен. Если будет случай, что сертификат человек должен, но система его не признает, или же он имеет признаки подделки, то тогда на место вызывают следственно-оперативную группу и документируют уголовное правонарушение.
Пресс-секретарь Нацполиции рассказала, что по всей Украине ежесуточно привлекают 2,5 тысячи полицейских только для проверки рейдов. Всего в течение карантина уже составили почти 109 тысяч административных протоколов, 414 протоколов – с начала этой недели.
Как в Киеве будут выявлять нарушителей карантина: смотрите видео
Новые ограничения в Киеве: главное
- Столица переходит в красную зону карантина с 1 ноября. Такое решение приняла госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
- В то же время киевские власти решили действовать наперегонки и еще до решения комиссии самостоятельно ужесточили ограничения.
- С понедельника, 1 ноября, общественный транспорт в Киеве закроют для невакцинированных. Проехаться можно будет только с сертификатом вакцинации или отрицательным ПЦР-тестом, который действует 72 часа. Их будет проверять полиция.
- Аналогично будут работать заведения питания, спортзалы, гостиницы, ЦНАПы и торговые центры.
- Школы перейдут на дистанционное обучение, а детские сады продолжат работать при условии вакцинации 100% работников.