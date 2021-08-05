В Киеве на Нивках 5 августа прямо на тротуаре образовался гейзер. Вероятно, что снова прорвало трубу. Вода подтопила дорогу.

Коммунальщики, прибывшие на место аварии, ликвидировали прорыв. Это произошло на улице Даниила Щербаковского.

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Готовятся к отопительному сезону

Ремонт завершили примерно в 17:00. Причины аварии не сообщаются – вероятно снова состоялся порыв теплотрассы, ведь коммунальные службы увеличивают давление в трубах, готовясь к следующему отопительному сезону.

На Нивках посреди тротуара образовался гейзер: видео

Постоянные порывы

В столице регулярно происходят порывы труб. Большинство аварий вызывают сами коммунальщики, которые проверяют на прочность сети. Вот несколько подобных ситуаций, о которых писали на сайте 24 канала.