Ночь на 28 марта в Киеве прошла спокойно
Источник:КМДА
В КГГА сообщили, что ночь на 28 марта в Киеве прошла спокойно.
В столице продолжает работать инфраструктура города. В частности, коммунальщики, транспортники, медики и спасатели.
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Инфраструктура столицы работает
Власти столицы заверили, что горожанам предоставляются все коммунальные услуги. В то же время напомнили, что с сегодняшнего дня, 28 марта, в Киеве завершается отопительный сезон для жилого фонда и других инфраструктурных объектов города.
Запуск электрички и возобновление обучения
В КГГА сообщили, что с сегодняшнего дня Укрзализныця запускает кольцевой маршрут электрички. Она будет проходить жилые массивы Борщаговка и Сырец, а также на доступном расстоянии от массива Оболонь. С подробным маршрутом можно ознакомиться по ссылке.
Город возобновляет обучение, но в онлайн-формате. Правило касается заведений среднего, профессионально-технического, профессионального высшего и высшего образования.
Защита культурных и исторических памятников
В Киеве продолжают работу по защите и укреплению памятников, которые могут попасть под огонь российских оккупантов. Этим занимаются городские власти, общественность и бизнес.
Напомним, что комендантский час в столице и области длится с 21:00 до 6:00.
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