У столиці продовжує працювати інфраструктура міста. Зокрема комунальники, транспортники, медики та рятувальники.

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Інфраструктура столиці працює

Влада столиці запевнила, що містянам надаються усі комунальні послуги. Водночас нагадали, що від сьогодні, 28 березня, у Києві завершується опалювальний сезон для житлового фонду та інших інфраструктурних об’єктів міста.

Запуск електрички та відновлення навчання

У КМДА повідомили, що відсьогодні Укрзалізниця запускає кільцевий маршрут електрички. Вона буде проходити житлові масиви Борщагівка та Сирець, а також на доступній відстані від масиву Оболонь. З детальним маршрутом можна ознайомитись за посиланням.

Місто відновлює навчання, але в онлайн форматі. Правило стосується закладів середньої, професійно-технічної, фахової передвищої та вищої освіт.

Захист культурних та історичних пам’яток

У Києві продовжують роботу із захисту та укріплення пам’яток, які можуть потрапити під вогонь російських окупантів. Цим займаються міська влада, громадськість та бізнес.

Нагадаємо, що комендантська година у столиці та області триває з 21:00 до 6:00 години.

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