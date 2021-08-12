"Новая почта" отказалась компенсировать 4 тыс. долларов за потерянную посылку: объясняем почему

"Новая почта" отказалась компенсировать 4 тысячи долларов за утерянную посылку. Клиенту предложили всего 200 гривен – в такую сумму он ее сам оценил.

Хотя реальная стоимость вещи, которая была в коробке, составляет 4 тысячи долларов. Это было устройство для добычи криптовалюты Asic-майнер.

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Машина "Новой почты" просто сгорела

Максим Смешко приобрел его на сайте Alibaba и отправил устройство из Запорожья в Киев. Но посылка не дошла – произошла авария и машина "Новой почты" сгорела вместе со всеми пакетами.

В своей заметке на странице в фейсбуке Смешко сообщил, что посылку оценил минимально, потому что раньше никаких проблем с доставкой не было.

Отправлен был Asic-майнер стоимостью 4 тысячи долларов. Оценен он был мной минимально, потому что проблем никогда не возникало,

– написал клиент.

Когда посылка не дошла до получателя, то Смешко обратился на горячую линию. Там ему ответили, что посылка исчезла, а затем сообщили, что она сгорела вместе с машиной.



Пост Максима Смешко / Скриншот с фейсбука

Что ответили на претензию клиента

Смешко написал претензию и потребовал компенсировать ему реальную стоимость товара. Однако компания отказалась выплачивать такую сумму и предложила всего 200 гривен, что равно объявленной стоимости посылки.

Такая компенсация предусмотрена публичным договором о предоставлении услуг "Новой почтой".

Претензия Максима Смешко / Скриншот



Ответ "Новой почты" на претензию / Скриншот Максима Смешко

Компенсируют всем клиентам утрату груза

В комментариях к публикации Максима Смешко компания написала, что компенсирует всем клиентам утрату груза в соответствии с объявленной стоимостью.

Через некоторое время представитель компании написал, что компенсацию клиенту (Смешко) выплатят, однако не уточнил, в каком именно размере. А сама публикация с фейсбука была удалена.

С клиентом связались в индивидуальном порядке и сообщили решение,

– отметили в компании.



Комментарии "Новой почты" под сообщением Максима Смешко / Скриншоты с фейсбука

Чем закончилась история – неизвестно

Чем закончилась эта история и почему Смешко удалил пост, в "Новой почте" не сообщили, мол, им нечего добавить к той информации, которая уже есть в СМИ.

Редакция сайта 24 канала обратилась к Смешко, чтобы он объяснил, сколько же ему компенсировали денег за утерянный майнер.