Главные новости Киева за неделю: крестный ход, задержание самолетов и подготовка к локдауну

В Киеве начали подготовку к усилению карантина. В честь годовщины крещения Киевской Руси в столице прошли два крестных хода. В "Борисполе" задержали несколько рейсов в Италию, Турцию и Египет. Читайте главные новости Киева за 26 – 30 июля.

Самые важные новости Киева за неделю 26 – 30 июля:

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В КГГА готовятся к усилению карантина и остановке транспорта

Чиновники Киева уже начали подготовку к вероятным ограничениям в работе общественного транспорта. Несмотря на то, что столица сейчас находится в зеленой зоне карантина, в КГГА решили собирать на предприятиях списки для оформления спецпропусков.

По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, таким образом в столице проводят работу над ошибками, поскольку в прошлые локдауны за несколько дней чиновники никак не могли обеспечить документами всех, кому они необходимы.

Также Ляшко прогнозирует, что необходимость введения дополнительных ограничений может возникнуть уже в сентябре.

В это же время в Александровской больнице говорят об увеличении количества больных COVID-19 с клинической картиной инфицирования штаммом Дельта. Медики утверждают, что в реанимацию привозят молодых и непривитых людей. Болезнь при этом протекает гораздо тяжелее, чем во время предыдущих волн пандемии.

Без масок и социальной дистанции по Киеву гуляли тысячи верующих

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55 тысяч сторонников УПЦ МП заблокировали движение по центру Киева 27 июля. Для проведения более массового крестного хода, по данным источников 24 канала свозили жителей России и прихожан со всей Украины.

Верующие пренебрегали карантинными ограничениями, шли без масок и хотя бы какой-то социальной дистанции. При этом они выражали антивакцинаторские идеи и рассказывали о том, что "все зависит от бога".

Смотрите видео крестного хода УПЦ МП в Киеве:

Как бы ни хотели этого сами руководители УПЦ МП, никаких инцидентов во время крестного хода не произошло. На верующих никто не нападал.

После окончания своей акции представители пророссийской религиозной организации ринулись в метро и создали коллапс на станции "Арсенальной". С потоком людей подземка не могла справиться более часа.

В ПЦУ же от крестного хода отказались, поскольку это могло привести к распространению COVID-19. 27 июля священники церкви провели всенощную молитву, а 28 июля предстоятель церкви Епифаний возглавил торжественную литургию.

Массовые задержания рейсов в "Борисполе"

26 июля сотни украинцев не смогли вылететь в Рим из международного аэропорта "Борисполь". Произошло это из-за внезапной отмены рейса авиакомпании Ryanair. Как выяснилось впоследствии, лоукостер отменил все рейсы в Италию из-за возникших там протестов.

Задержка другого самолета произошла 28 июля. По техническим причинам сотрудники авиакомпании МАУ решили заменить самолет, который должен был лететь из Шарм-эль-Шейха в Киев. Это повлекло задержку обратного рейса из "Борисполя". Пассажирам Boieng пришлось ждать вылета более 4 часов.



В Борисполе за неделю задержали 3 рейса / Фото avianews.com

В авиакомпании ситуацию назвали нормальной для пика туристического сезона.

На 10 часов задержали рейс в Анталию также и 29 июля. Вылет лайнера Pegasus Airlines был запланирован 29 июля в 3:05. Однако подняться в небо самолету разрешили только после обеда. С чем связана задержка, до сих пор неизвестно.

Также на 10 часов позже вылетели туристы в Даламан 30 июля. Произошло это снова из-за замены борта МАУ. Впрочем, на этот раз, как утверждают в компании, пассажирам не пришлось ждать в аэропорту – их предупредили заранее.