Найважливіші новини Києва за тиждень 26 – 30 липня:

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У КМДА готуються до посилення карантину та зупинки транспорту

Посадовці Києва вже почали підготовку до ймовірних обмежень у роботі громадського транспорту. Попри те, що столиця наразі перебуває у зеленій зоні карантину, у КМДА вирішили збирати на підприємствах списки для оформлення спецперепусток.

За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, в такий спосіб у столиці роблять роботу над помилками, оскільки у минулі локдауни за кілька днів чиновники ніяк не могли забезпечити документами всіх, кому вони необхідні.

Також Ляшко прогнозує, що необхідність введення додаткових обмежень можне виникнути вже у вересні.

У цей же час в Олександрівській лікарні кажуть про збільшення кількості хворих на COVID-19 з клінічною картиною інфікування штамом Дельта. Медики стверджують, що до реанімації привозять молодих та невакцинованих людей. Хвороба за таких умов протікає набагато важче, аніж під час попередніх хвиль пандемії.

Без масок та соціальної дистанції Києвом гуляли тисячі вірян

До теми Без масок та молитв: після Хресної ходи віряни утворили колапс у київському метро – відео

55 тисяч прихильників УПЦ МП заблокували рух центром Києва 27 липня. Для проведення більш масової хресної ходи, за даними джерел 24 каналу звозили жителів Росії та парафіян зі всієї України.

Віряни нехтували карантинними обмеженнями, йшли без масок та хоча б якоїсь соціальної дистанції. Водночас вони виказували антивакцинаторські ідеї та розповідали про те, що "все залежить від бога".

Дивіться відео хресної ходи УПЦ МП у Києві:

Як би не хотіли цього самі керівники УПЦ МП, ніяких інцидентів під час хресної ходи не сталося. На вірян ніхто не нападав.

Після закінчення своєї акції представники проросійської релігійної організації ринулися у метро та створили колапс на станції "Арсенальній". З потоком людей підземка не могла впоратися понад годину.

У ПЦУ ж від хресної ходи відмовилися, оскільки це могло спричинити до поширення COVID-19. 27 липня священики церкви провели всеношну молитву, а 28 липня предстоятель церкви Єпіфаній очолив урочисту літургію.

Масові затримання рейсів у "Борисполі"

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26 липня сотні українців не змогли вилетіти до Риму з міжнародного аеропорту "Бориспіль". Сталося це через раптового скасування рейсу авіакомпанії Ryanair. Як з'ясувалося згодом, лоукостер скасував всі рейси до Італії через протести, які там виникли.

Затримка іншого літака сталася 28 липня. З технічних причин співробітники авіакомпанії МАУ вирішили замінити літак, який мав летіти з Шарм-ель-Шейха до Києва. Це спричинило затримку зворотнього рейсу з "Борисполя". Пасажирам Boieng довелося чекати на виліт понад 4 години.



У Борисполі за тиждень затримали 3 рейси / Фото avianews.com

В авіакомпанії ситуацію назвали нормальною для піку туристичного сезону.

На 10 годин затримали рейс до Анталії також і 29 липня. Вильот лайнера Pegasus Airlines був запланований 29 липня на 3:05. Однак піднятися у небо літаку дозволили лише після обіду. Із чим пов'язана затримка, досі невідомо.

Також на 10 годин пізніше вилетіли туристи до Даламану 30 липня. Сталося це знову через заміну борту МАУ. Втім, цього разу, як стверджують у компанії, пасажирам не довелося чекати в аеропорту – їх попередили заздалегідь.