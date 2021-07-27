Із найбільшою проблемою учасники заходу зіштовхнулися на станції метро "Арсенальна", де водночас зібралися кілька тисяч людей. Вхід до станції був фактично заблокований майже на годину.

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При цьому карантинних обмежень більшість вірян не дотримувалася взагалі.

Станцію паралізувало

Як зазначили очевидці інциденту, внаслідок перевантаження можливостей станції, робота "Арсенальної" була фактично паралізована.

Звичайні пасажири скористатися метрополітеном через натовп не могли більше ніж годину.

Ані соціальної дистанції, ані масок на обличчях більшості учасників Хресної ходи не було.

Втім, працівники метрополітену та поліції ніяк не реагували на недотримання парафіянами УПЦ МП карантинних норм.

Черга на вхід до станції розтягнулася від турнікетів до входу на саму станцію, а також на кілька сотень метрів на вулиці.

Дивіться відео натовпу у метро Києва після Хресної ходи:

За офіційними даними, у Хресному ході УПЦ МП на честь 1033-річчя хрещення Київської Русі брали участь до 100 тисяч людей. Заходи, за інформацією джерел 24 канала, фінансували представники проросійських партій та безпосередньо росіяни, через розвідників, які працюють в Україні під виглядом дипломатів.