Із найбільшою проблемою учасники заходу зіштовхнулися на станції метро "Арсенальна", де водночас зібралися кілька тисяч людей. Вхід до станції був фактично заблокований майже на годину.
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При цьому карантинних обмежень більшість вірян не дотримувалася взагалі.
Станцію паралізувало
- Як зазначили очевидці інциденту, внаслідок перевантаження можливостей станції, робота "Арсенальної" була фактично паралізована.
- Звичайні пасажири скористатися метрополітеном через натовп не могли більше ніж годину.
- Ані соціальної дистанції, ані масок на обличчях більшості учасників Хресної ходи не було.
- Втім, працівники метрополітену та поліції ніяк не реагували на недотримання парафіянами УПЦ МП карантинних норм.
Черга на вхід до станції розтягнулася від турнікетів до входу на саму станцію, а також на кілька сотень метрів на вулиці.
Дивіться відео натовпу у метро Києва після Хресної ходи: