С наибольшей проблемой участники мероприятия столкнулись на станции метро "Арсенальная", где одновременно собрались несколько тысяч человек. Вход на станцию был фактически заблокирован почти на час.

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При этом карантинные ограничения большинство верующих не соблюдало вообще.

Станцию парализовало

  • Как отметили очевидцы инцидента, в результате перегрузки возможностей станции, работа "Арсенальной" была фактически парализована.
  • Обычные пассажиры воспользоваться метрополитеном из-за толпы не могли больше часа.
  • Ни социальной дистанции, ни масок на лицах большинства участников Крестного хода не было.
  • Впрочем, работники метрополитена и полиции никак не реагировали на несоблюдение прихожанами УПЦ МП карантинных норм.
  • Очередь на вход к станции растянулась от турникетов до входа на саму станцию, а также на несколько сотен метров на улице.

Смотрите видео толпы в метро Киева после Крестного хода: