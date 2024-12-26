Повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Дніпровського товариства політв'язнів і репресованих Івана Дремлюгу в коментарі "Радіо Свобода". Дошка була встановлена ще на початку 2000-х років.

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Що відомо про знищення пам'ятної дошки Чорноволу

Дремлюга розповів, що у Дніпрі невідомі знищили пам’ятну дошку Чорноволу, яка була встановлена на бульварі його імені.

Вандали знищили дошку пам'яті Чорноволу у Дніпрі / Фото з соціальних мереж

Зруйновану пам'ятку виявила група активістів, яка прийшла вшанувати пам'ять Чорновола. Дремлюга зазначив, що дошка там стояла ще з початку 2000-х років.

Коли це сталося, невідомо. Дошка була посаджена на клей і насаджена на гвинти, тобто вона не могла сама впасти, вона була добре закріплена і провисіла понад двадцять років,

– розповів він.

Активісти прийняли рішення відновити пам'ятник власними зусиллями. Можливо, пам'ятну дошку зроблять в іншому дизайні. На це активістам знадобиться близько 4,5 тисячі гривень.

Дремлюга додав, що на цьому місці можуть встановити погруддя або меморіальний ансамбль пам’яті Чорновола.

Також активісти ініціюють встановлення пам’ятної дошки на будівлі нинішньої обласної філармонії, куди часто навідувався політик.