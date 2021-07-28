За даними спільноти "Київ оперативний", порушницею нібито виявилася дружина працівника київської митниці Сергія Василенко Анна. Вона наразі також претендує на посаду у Державній митній службі України.

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Крім того, жінку вже двічі ловили за кермом у нетверезому стані. Суд визнавав її порушення навесні та восени 2017 року.

Демонстративно поїхала після зауваження патрульних

Поліцейські поверталися з виклику та заїхали до супермаркету АТБ. Тоді до них підійшов охоронець супермаркету, який розповів їм, що водійка Mazda приїхала до магазину нетверезою.

Патрульні поспілкувалися з жінкою та попередили її про відповідальність за нетверезе керування, однак та проігнорувала попередження та поїхала.

То ж, незабаром ці ж правоохоронці зупинили машину зловмисниці, яка почала неадекватно поводитися.

Спочатку жінка нібито казала, що її не було за кермом, а вона "гуляє з собачкою". Крім того, вона відмовлялася показати інспекторам водійське посвідчення та не хотіла проходити перевірку на наявність алкоголю в крові.

Киянка нібито чинила опір та намагалася погрожувати правоохоронцям. Поліцейським довелося використати кайданки.

Щодо зловмисниці склали два протоколи – про керування машиною у нетверезому стані, а також за дрібне хуліганство, оскільки вона подряпала машину патрульним.

Дивіться відео з місця затримання нетверезої дружини київського митника: