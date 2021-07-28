Чоловік відмовився проходити тест на драгері, роззувся й влігся спати у поліцейській машині. Серйозних травм він не отримав.

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Деталі ДТП

  • Водій нещодавно вийшов на роботу після відпустки.
  • У машині віз аграрні добрива.
  • П’яний керманич не впорався з автівкою й влетів у бетонну електроопору.

Інші інциденти

  • У Києві в ніч проти 26 липня на Столичному шосе загинула людина: чоловік перебігав дорогу у недозволеному місці й потрапив під колеса Fiat Doblo. Він помер на місці від отриманих травм.
  • 24 липня, на вулиці Наталії Ужвій зіткнулися елітні автомобілі McLaren та Kia Stonic.