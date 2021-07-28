Мужчина отказался проходить тест на драгере, разулся и улегся спать в полицейской машине. Серьезных травм он не получил.
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Детали ДТП
- Водитель недавно вышел на работу после отпуска.
- В машине вез аграрные удобрения.
- Пьяный водитель не справился с машиной и влетел в бетонную электроопору.
Другие инциденты
- В Киеве в ночь на 26 июля на Столичном шоссе погиб человек: мужчина перебегал дорогу в неположенном месте и попал под колеса Fiat Doblo. Он скончался на месте от полученных травм.
- 24 июля, на улице Натальи Ужвий столкнулись элитные автомобили McLaren и Kia Stonic.