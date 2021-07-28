Вероятно, что мусоровоз не смог подъехать к ней. Водитель решил поиздеваться над нарушителем и обставил его машину мусорными баками.

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У водителей мусоровоза тоже есть чувство юмора

Это случилось ночью. Контейнеры были пусты. О курьезном инциденте рассказали в телеграм-канале "Киев Оперативный".

Когда водитель мусоровоза тоже имеет чувство юмора,

– подписано курьезное фото.

Нарушил правила

Авторы фото напомнили, что в соответствии с Правилами дорожного движения, запрещается стоянка автомобилей ближе 5 метров от контейнерных площадок или контейнеров для сбора бытовых отходов.

Напомним, что в Киеве инспекция по парковке выбрала ТОП 10 фраз водителей-нарушителей, которые им приходится слышать во время эвакуации машин или наложения штрафов. Чаще всего "напоминают" о своих должностях сотрудники прокуратуры, адвокаты, судьи и депутаты.