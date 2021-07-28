Ймовірно, що сміттєвоз не зміг під’їхати до неї. Водій вирішив познущався з порушника й обставив його машину сміттєвими баками.
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У водіїв сміттєвоза теж є почуття гумору
Це сталось вночі. Контейнери були порожні. Про курйозний інцидент розповіли у телеграм-каналі "Київ Оперативний".
Коли водій сміттєвоза теж має почуття гумору,
– підписано курйозне фото.
Порушив правила
Автори фото нагадали, що відповідно до Правил дорожнього руху, забороняється стоянка автомобілів ближче 5 метрів від контейнерних майданчиків або контейнерів для збору побутових відходів.