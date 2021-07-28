По данным сообщества "Киев оперативный", нарушителем якобы оказалась жена работника киевской таможни Сергея Василенко Анна. Она сейчас также претендует на должность в Государственной таможенной службе Украины.

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Кроме того, женщину уже дважды ловили за рулем в нетрезвом состоянии. Суд признал ее виновной в нарушении весной и осенью 2017 года.

Демонстративно уехала после замечания патрульных

Полицейские возвращались с вызова и заехали в супермаркет АТБ. Тогда к ним подошел охранник супермаркета, который рассказал им, что водитель Mazda приехала в магазин нетрезвой.

Патрульные пообщались с женщиной и предупредили ее об ответственности за нетрезвое управления, однако и проигнорировала предупреждения и уехала.

Вскоре эти правоохранители остановили машину злоумышленницы, которая начала неадекватно себя вести.

Сначала женщина якобы говорила, что ее не было за рулем, а она "гуляет с собачкой". Кроме того, она отказывалась показать инспекторам водительское удостоверение и не хотела проходить проверку на наличие алкоголя в крови.

Киевлянка якобы сопротивлялась и пыталась угрожать правоохранителям. Полицейским пришлось использовать наручники.

В отношении злоумышленницы составили два протокола – об управлении машиной в нетрезвом состоянии, а также за мелкое хулиганство, поскольку она поцарапала машину патрульным.

Смотрите видео с места задержания нетрезвой жены киевского таможенника: