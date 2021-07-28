Молебень розпочався вчора, 27 липня, у Михайлівському Золотоверхому й тривав усю ніч. Зранку Блаженнійший Митрополит Епіфаній у цьому ж соборі очолив Божественну літургію.

Актуально Без масок та молитв: після Хресної ходи віряни утворили колапс у київському метро – відео

Хресна хода УПЦ

Згодом духовенство разом з вірянами влаштували Хресну ходу до пам’ятника князю Володимиру, який й похрестив Київську Русь.

У Києві ПЦУ відзначила річницю хрещення Русі: відео та фото видання ЦЕНЗОР.net

Поліція слідкує за порядком

Київська поліція другий день поспіль залучена у забезпеченні правопорядку в місті. На релігійні заходи залучили всі підрозділи.

Нагадаємо, що вчора, 27 липня, у столиці пройшла Хресна хода, організована церквою московського патріархату. Через це у центрі Києві був обмежений рух транспорту.