Молебень розпочався вчора, 27 липня, у Михайлівському Золотоверхому й тривав усю ніч. Зранку Блаженнійший Митрополит Епіфаній у цьому ж соборі очолив Божественну літургію.
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Хресна хода УПЦ
Згодом духовенство разом з вірянами влаштували Хресну ходу до пам’ятника князю Володимиру, який й похрестив Київську Русь.
У Києві ПЦУ відзначила річницю хрещення Русі: відео та фото видання ЦЕНЗОР.net
Поліція слідкує за порядком
Київська поліція другий день поспіль залучена у забезпеченні правопорядку в місті. На релігійні заходи залучили всі підрозділи.