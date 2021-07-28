Молебен начался вчера, 27 июля, в Михайловском Златоверхом и продолжался всю ночь. Утром Блаженнейший Митрополит Епифаний в этом же соборе возглавил Божественную литургию.
Актуально Без масок и молитв: после Крестного хода верующие образовали коллапс в киевском метро – видео
Крестный ход УПЦ
Впоследствии духовенство вместе с верующими устроило Крестный ход к памятнику князю Владимиру, который и окрестил Киевскую Русь.
В Киеве ПЦУ отметила годовщину крещения Руси: видео и фото издания Цензор.net
Полиция следит за порядком
Киевская полиция второй день подряд вовлечена в обеспечение правопорядка в городе. На религиозные мероприятия привлекли все подразделения.