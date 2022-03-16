Новый обстрел жилого дома Киева: пожар локализовали, спасатели работают
Оккупанты утром 16 марта попали в жилой дом в Киеве. В результате обстрелов конструкция многоэтажки повреждена.
Сейчас происходит обход квартирами. Об этом в эфире 24 канала сообщил первый заместитель председателя Киевского городского совета Николай Поворозник.
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На месте работают медики и спасатели
По его словам, сейчас продолжаются работы по ликвидации последствий обстрелов. На месте находятся спасатели и медики.
Пожар локализовали. Нет никаких возгораний.
– подчеркнул Поворозник.
Он поблагодарил спасателей, которые профессионально и быстро работают.
Что известно об обстреле жилого дома
Примерно в 6:00 16 марта оккупанты попали в 12-этажный дом жилого квартала. Также поврежден соседний 9-этажный дом.
По информации работников ГСЧС, эвакуировали 35 человек. Известно о двух пострадавших.
Заметим, что в Киевской области ввели комендантский час до 17 марта. Она действует с 7:00 до 20:00. Жителям региона в это время запрещено выходить из своих жилищ.