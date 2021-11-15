Нож и 2 гвоздики: активисту, который борется с незаконной застройкой Киева, прислали угрозу

Киевскому активисту Дмитрию Перову неизвестные ночью 15 ноября прислали угрозу. В дверь его квартиры воткнули нож и приклеили 2 гвоздики.

Перов защищает исторические памятники Киева от сноса и застройки. Гвоздику и кинжал активист заметил на своей двери утром.

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Активист уже обратился в полицию.



Перов возле двери квартиры / Фото из фейсбука Юрия Левченко

Чем занимается Перов

Нардеп Юрий Левченко рассказал, что недавно Перов приобщился к делу об отмене статуса памятника у комплекса исторических зданий на Хорива, 2 на Подоле.

Также он активно защищает от незаконного демонтажа историческую усадьбу Василия Малина на Тургеневской, 22.

Кроме того, Перов принимал участие в отстаивании сооружения "Квіти України" и усадьбы Баккалинского.



Нож и гвоздика на дверях / Фото из фейсбука Юрия Левченко

Убийство активиста в Сумах

Представителя "Правого Сектора" Александра Иванину 27 октября застрелили в Сумах. Активист с женой приехали в свой дом. Когда мужчина вышел к багажнику, неизвестный открыл стрельбу. Он как будто ждал пару на лавочке.

В Иванину выпустили около 8 пуль. Это происходило на глазах жены активиста.

В отделении "Правого сектора" связывают убийство с деятельностью активиста. Иванина "освещал деятельность определенных лиц".