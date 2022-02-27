Обнародовали видео с момента взрыва нефтебазы в Василькове

Ночью 27 февраля Ракета русских войск попала в нефтебазу в Василькове. Пожар виден даже из центра Киева.

Россияне попали в нефтебазу, когда обстреливали город из баллистических ракет. Журналисты Радио Свобода обнародовали видео с камеры наблюдения, зафиксировавшей момент взрыва.

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Пожар такого масштаба нанесет колоссальный ущерб экологии. К сожалению, он будет гореть долго.

Менее чем через час российские оккупанты попали в газопровод в Харькове.

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