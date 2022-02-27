Обнародовали видео с момента взрыва нефтебазы в Василькове
27 февраля 2022 , 02:09Читати новину українською
Источник:Радіо Свобода
Ночью 27 февраля Ракета русских войск попала в нефтебазу в Василькове. Пожар виден даже из центра Киева.
Россияне попали в нефтебазу, когда обстреливали город из баллистических ракет. Журналисты Радио Свобода обнародовали видео с камеры наблюдения, зафиксировавшей момент взрыва.
К теме После ракетного обстрела Василькова горит нефтебаза: экологический вред – колоссальный
Пожар такого масштаба нанесет колоссальный ущерб экологии. К сожалению, он будет гореть долго.
Менее чем через час российские оккупанты попали в газопровод в Харькове.
Подписывайтесь на телеграм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.