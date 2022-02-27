Очевидцы делятся, что взрыв в Харькове был очень сильным. В результате удара российских захватчиков загорелся газопровод, сообщает советник главы МВД Антон Геращенко.

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Видео пожара с "грибовидным" столбом огня и дыма обеспокоили сеть. Но Госспецсвязи предостерегло от дезинформации: это не был ядерный удар, хотя взрыв и похож на него.

Вероятно, речь идет о перебитом газопроводе, однако спикер управления ГСЧС Евгений Василенко пока окончательно не подтвердил эту информацию. В комментарии "Суспільне. Харків" он объяснил, что из-за российских обстрелов спасатели не могут добраться до места пожара.

Горит газопровод в Харькове: видео с места событий

Чем именно оккупанты попали в газопровод, пока неизвестно:

В момент взрыва ночь можно было перепутать с днем:

Ранее местные жители отмечали, что именно в ночь на 27 февраля в городе раздаются мощные взрывы с начала российского вторжения. Захватчики продолжают цинично обстреливать не только объекты критической инфраструктуры, но и бьют по жилым кварталам.